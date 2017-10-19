Агент: "Бензема не намерен уходить из "Реала"



Агент нападающего "Реала" Карима Бензема Карим Джазири заявил, что его клиент не собирается покидать клуб.

"Бензема счастлив в "Реале". Он недавно подписал новый контракт и не намерен никуда уходить", - приводит слова Джазири Sport.es.

В нынешнем сезоне 29-летний француз провел за "Реал" 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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