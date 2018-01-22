Агент: "Бензема не заслуживает свист в свой адрес"

Теги реал мадридкарим бензема

Агент: "Бензема не заслуживает свист в свой адрес"Агент форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Карим Джазири вступился за своего клиента, который подвергся резкой критике со стороны болельщиков королевского клуба.

"Он играет за клуб своей мечты на протяжении девяти лет, и свистеть в его адрес - несправедливо, когда "Реал" веде в счете, а он только возвратился после месячного отсутствия из-за травмы. Карим всегда проявлял образцовую приверженность клубу и его всегда больше интересовала командная статистика, нежели личная. Он этого не заслуживает", - цитирует Джазири Marca.

Напомним, "Реал" потерял Себальоса. https://soccernews.ru/news/real-teryaet-sebalosa-188004

комментарии
андрей

Полностью заслуживает.То что показывает Бензема сейчас,называется - деревянный футбол.

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