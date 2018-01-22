Агент: "Бензема не заслуживает свист в свой адрес"

Агент форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Карим Джазири вступился за своего клиента, который подвергся резкой критике со стороны болельщиков королевского клуба.

" Он играет за клуб своей мечты на протяжении девяти лет, и свистеть в его адрес - несправедливо, когда "Реал" веде в счете, а он только возвратился после месячного отсутствия из-за травмы. Карим всегда проявлял образцовую приверженность клубу и его всегда больше интересовала командная статистика, нежели личная. Он этого не заслуживает ", - цитирует Джазири Marca.

Напомним, "Реал" потерял Себальоса. https://soccernews.ru/news/real-teryaet-sebalosa-188004