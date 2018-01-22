Агент: "Бензема не заслуживает свист в свой адрес"
Агент форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Карим Джазири вступился за своего клиента, который подвергся резкой критике со стороны болельщиков королевского клуба.
"Он играет за клуб своей мечты на протяжении девяти лет, и свистеть в его адрес - несправедливо, когда "Реал" веде в счете, а он только возвратился после месячного отсутствия из-за травмы. Карим всегда проявлял образцовую приверженность клубу и его всегда больше интересовала командная статистика, нежели личная. Он этого не заслуживает", - цитирует Джазири Marca.
Напомним, "Реал" потерял Себальоса. https://soccernews.ru/news/real-teryaet-sebalosa-188004
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12