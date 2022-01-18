Агент Бензема раскритиковал символическую сборную года от ФИФА

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Агент Бензема раскритиковал символическую сборную года от ФИФА

Фото твиттер "Реала"

Карим Джазири, агент нападающего "Реала" Карима Бензема, выразил недовольство в связи с непопаданием своего клиента в символическую сборную 2021 года по версии ФИФА.

"Не включить Бензема в число лучших 11 игроков года - это неуважение к футболу. Но мы и так знаем, что ФИФА футбол заботит меньше всего, причём уже давно", - написал агент француза в твиттере.

В прошлом году Бензема забил 47 голов в 63 матчах за "Реал" и сборную Франции.

В голосовании The Best 34-летний форвард занял четвёртое место в списке лучших футболистов мира.

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