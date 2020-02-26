Агент Бензема сообщил о продлении контракта игрока с "Реалом"

Теги реал мадридкарим бензема

Агент Бензема сообщил о продлении контракта игрока с "Реалом"

Карим Джазири, агент нападающего "Реала" Карима Бензема, заявил, что его клиент продлил соглашение с клубом.

"Карим недавно подписал новое соглашение до 2022 года, это официально. Он идеально подходит клубу, но он всегда утверждал, что "Лион" в его сердце", - приводит слова агента As.

Напомним, что "Реал" приобрел Бензема у "Лиона" в 2009 году. За это время он забил 240 голов в 498 играх.

Читайте также: "Реал" готов заплатить огромную сумму за ван Дейка. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Инфантино представил 10 пунктов плана развития футбола

Инфантино представил 10 пунктов плана развития футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов