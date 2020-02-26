Агент Бензема сообщил о продлении контракта игрока с "Реалом"

Карим Джазири, агент нападающего "Реала" Карима Бензема, заявил, что его клиент продлил соглашение с клубом.

"Карим недавно подписал новое соглашение до 2022 года, это официально. Он идеально подходит клубу, но он всегда утверждал, что "Лион" в его сердце", - приводит слова агента As.

Напомним, что "Реал" приобрел Бензема у "Лиона" в 2009 году. За это время он забил 240 голов в 498 играх.

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