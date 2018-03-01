Агент Бернарда прокомментировал интерес со стороны "Интера"

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Агент Бернарда прокомментировал интерес со стороны "Интера"

Адриано Спадото, агент полузащитника "Шахтёра" Бернарда, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны миланского "Интера".

"Хорошо, когда есть интерес таких клубов. Это знак того, что Бернард хорошо играет. Мы решаем его будущее и пока нам нечего сказать. Бернард - это игрок, который готов играть в любом европейском чемпионате. У него есть огромный технический потенциал, плюс к этому он накопил пять лет опыта за "Шахтёр", выступая в еврокубках" - цитирует агента Football Italia.

Напомним, что контракт Бернарда с "Шахтёром" истекает летом 2018 года и он может покинуть "горняков" на правах свободного агента. | http://soccernews.ru

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