Агент Бернарда прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

Фото: инстаграм Бернарда/Автор неизвестен

Адриано Спадото, представитель нападающего "Эвертона" Бернарда, дал комментарий слухам об интересе к футболисту со стороны "Зенита".

"Ничего не слышал и не знаю об этом. Никто из "Зенита“ ко мне не обращался", — сказал Спадото Sport24.

В прошедшем сезоне бразилец сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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