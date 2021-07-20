Агент Бернарда прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку

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Агент Бернарда прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игрокуФото: инстаграм Бернарда/Автор неизвестен

Адриано Спадото, представитель нападающего "Эвертона" Бернарда, дал комментарий слухам об интересе к футболисту со стороны "Зенита".

"Ничего не слышал и не знаю об этом. Никто из "Зенита“ ко мне не обращался", — сказал Спадото Sport24.

В прошедшем сезоне бразилец сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. 

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