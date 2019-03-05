Агент: "Бэйл не уйдёт из "Реала", фанаты должны целовать ему ноги"

Теги гарет бэйлреал мадрид

Агент: "Бэйл не уйдёт из "Реала", фанаты должны целовать ему ноги"

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сделал скандальное заявление в ответ на многочисленные претензии к своему клиенту.

"Он выиграл всё за шесть лет, проведённых в Испании. Гарет - один из лучших футболистов в мире. Фанаты должны целовать ему ноги. Несмотря на слухи в прессе, Бэйл счастлив в клубе, неплохо говорит на испанском языке. Между ним и остальными игроками "Реала" нет никаких проблем. Не было ни единого разговора о том, что Гарет хочет покинуть "Реал". Он никуда не уйдёт этим летом. Бэйл всем доволен, он хочет остаться в "Реале", а клуб намерен сохранить его", - цитирует агента Sky News.

В текущем сезоне 29-летний Бэйл сыграл за "Реал" 33 матча, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с "бланкос" рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: Агент Бэйла ответил на критику фанатов "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 26 53
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 26 40
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 26 34
11 Леганес Леганес 26 33
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 26 33
13 Эспаньол Эспаньол 26 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов