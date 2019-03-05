Агент: "Бэйл не уйдёт из "Реала", фанаты должны целовать ему ноги"
Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сделал скандальное заявление в ответ на многочисленные претензии к своему клиенту.
"Он выиграл всё за шесть лет, проведённых в Испании. Гарет - один из лучших футболистов в мире. Фанаты должны целовать ему ноги. Несмотря на слухи в прессе, Бэйл счастлив в клубе, неплохо говорит на испанском языке. Между ним и остальными игроками "Реала" нет никаких проблем. Не было ни единого разговора о том, что Гарет хочет покинуть "Реал". Он никуда не уйдёт этим летом. Бэйл всем доволен, он хочет остаться в "Реале", а клуб намерен сохранить его", - цитирует агента Sky News.
В текущем сезоне 29-летний Бэйл сыграл за "Реал" 33 матча, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с "бланкос" рассчитан до июня 2022 года.
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