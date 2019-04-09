Агент Бэйла: "Его все устраивает в "Реале" и он не думает о возвращении в Англию"

Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что футболист не собирается покидать мадридский клуб. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что валлиец заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Бэйла все устраивает в "Реале" и он не думает о возвращении в Англию", - сказал Барнетт.

Игрок перешел в испанский клуб в 2013 году. Контракт действует до 2022 года. Трансферная стоимость валлийца - 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги футболист участвовал в 23 матчах, в которых отметился 8 голами и 2 ассистами.

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