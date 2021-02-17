Агент Бэйла : "Ему хватит денег на всю жизнь"

Джонатан Барнетт, агент форварда "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, прокомментировал положение своего подопечного в Лондоне.

"Его карьера близится к концу. Нужно задать вопрос Моуринью, почему Бэйл не играет.

Бэйл выиграл больше трофеев за рубежом, чем любой другой британский футболист. У него полный порядок с финансами. Ему хватит денег на всю жизнь", — приводит слова агента Football London.