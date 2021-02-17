Агент Бэйла : "Ему хватит денег на всю жизнь"

Теги гарет бэйлтоттенхэм

Агент Бэйла : "Ему хватит денег на всю жизнь"Джонатан Барнетт, агент форварда "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, прокомментировал положение своего подопечного в Лондоне.

"Его карьера близится к концу. Нужно задать вопрос Моуринью, почему Бэйл не играет.

Бэйл выиграл больше трофеев за рубежом, чем любой другой британский футболист. У него полный порядок с финансами. Ему хватит денег на всю жизнь", — приводит слова агента Football London.

Напомним, права на валлийца принадлежат "Реалу". В "Тоттенхэме" футболист выступает на правах аренды. 
В текущем сезоне на счету Бейла только 7 матчей в АПЛ, в которых он забил 1 гол.

Читать также: Зидан прокомментировал конфликт Бэйла и Моуринью | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ хочет за Мбаппе 200 млн евро

ПСЖ хочет за Мбаппе 200 млн евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов