Агент Бэйла: "Гарет не покинет "Реал" зимой"

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Агент Бэйла: "Гарет не покинет "Реал" зимой"

Представитель форварда "Реала" Гарета Бэйла сказал, что его клиент не планирует покидать мадридский клуб этой зимой.

Ранее сообщалось, что валлиец может продолжить карьеру в МЛС.

"Гарету неинтересна МЛС. Бэйл не уйдет из "Реал" в зимнее трансферное окно и очень маловероятно, что это случится летом", - передает слова агента ESPN.

 В этом сезоне футболист участвовал в 12 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

А еще: Фабио Капелло считает, что Бэйл не сосредоточен на футболе| http://soccernews.ru
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