Агент Бэйла: "Гарет не покинет "Реал" зимой"
Представитель форварда "Реала" Гарета Бэйла сказал, что его клиент не планирует покидать мадридский клуб этой зимой.
Ранее сообщалось, что валлиец может продолжить карьеру в МЛС.
"Гарету неинтересна МЛС. Бэйл не уйдет из "Реал" в зимнее трансферное окно и очень маловероятно, что это случится летом", - передает слова агента ESPN.
В этом сезоне футболист участвовал в 12 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11