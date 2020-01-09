Агент Бэйла: "Гарет не покинет "Реал" зимой"

Представитель форварда "Реала" Гарета Бэйла сказал, что его клиент не планирует покидать мадридский клуб этой зимой.

Ранее сообщалось, что валлиец может продолжить карьеру в МЛС.

"Гарету неинтересна МЛС. Бэйл не уйдет из "Реал" в зимнее трансферное окно и очень маловероятно, что это случится летом", - передает слова агента ESPN.

В этом сезоне футболист участвовал в 12 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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