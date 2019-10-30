Агент Бэйла: "Гарет счастлив играть за "Реал"

Агент игрока "Реала" Гарета Бэйла рассказал, что его клиент доволен прибыванием в мадридском клубе. Об этом сообщает Deportes Cuatro.

"Гарет Бэйл счастлив играть за "Реал", - сказал Барнетт.

Ранее сообщалось, что футболист собирается уйти из "королевского клуба" этой зимой. В СМИ также была информация о том, что Бэйл прилетел в Лондон для встречи с агентом.

В этом сезоне валлиейц участвовал в 6 матчах Примеры, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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