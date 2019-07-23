Агент Бэйла: "Гарет счастлив в "Реале". Точка"

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Агент Бэйла: "Гарет счастлив в "Реале". Точка"

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, дал понять, что его клиент не собирается покидать королевский клуб.

"Происходящее просто невероятно. Это сумасшествие какое-то. Гарет является игроком "Реала", он счастлив здесь. Точка. Сыграет ли он с "Арсеналом"? Маловероятно. Когда его перестанут игнорировать и выпускать на поле? Спросите у Зидана", - цитирует агента ESPN.

Ранее сообщалось, что Бэйл этим летом может оказаться в ПСЖ или в одном из трёх китайских клубов - "Цзянсу Сунин", "Шанхай Шенхуа" и "Бэйцзин Гоань".

Напомним, что контракт 30-летнего валлийца с "Реалом" рассчитан до 2022 года, по его условиям футболист зарабатывает 17 миллионов евро за сезон "чистыми".

Не пропустите: Зидан выгоняет Бэйла из "Реала" из-за Погба. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Хрен тебе,а не счастье,тебя продадут за бесценок и будешь грести бабло лопатой в Китае.

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