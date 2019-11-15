Агент Бэйла ищет форварду клуб в АПЛ
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, ищет для своего клиента клуб в Англии, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, Барнетт провел предварительные переговоры с "Тоттенхэмом" и "Арсеналом", предложив им услуги футболиста. Впрочем, возвращение форварда в английскую Премьер-лигу выглядит непростым делом, так как его зарплата в королевском клубе составляет 17 миллионов евро в год.
30-летний Бэйл ранее уже выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 годы, а затем перешел в "Реал". В нынешнем сезоне валлиец провел за мадридский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
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