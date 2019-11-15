Агент Бэйла ищет форварду клуб в АПЛ

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, ищет для своего клиента клуб в Англии, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, Барнетт провел предварительные переговоры с "Тоттенхэмом" и "Арсеналом", предложив им услуги футболиста. Впрочем, возвращение форварда в английскую Премьер-лигу выглядит непростым делом, так как его зарплата в королевском клубе составляет 17 миллионов евро в год.

30-летний Бэйл ранее уже выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 годы, а затем перешел в "Реал". В нынешнем сезоне валлиец провел за мадридский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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