Агент Бэйла исключил уход игрока в аренду
Джонатан Барнетт, агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что игрок не покинет клуб на правах аренды.
"Мы даже не рассматриваем временные сделки. Бэйл - один из лучших футболистов мира. Я даю гарантию на то, что он не покинет "Реал" на правах аренды.
На данный момент он футболист "Реала". Если нас заинтересует какое-нибудь предложение, то он сразу же покинет клуб. Однако не исключаю, что он доработает свой контракт до конца", - приводит слова агента Sky Sports.
Напомним, что соглашение Бэйла с клубом рассчитано до лета 2022 года.
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|Атлетик Бильбао
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