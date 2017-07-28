Агент Бэйла: "Манчестер Юнайтед"? Это смешно и глупо"

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Агент Бэйла: "Манчестер Юнайтед"? Это смешно и глупо"Агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал слухи, которые связывали его клиента с английским "Манчестер Юнайтед".

Так, на вопрос журналистов, может ли валлиец присоединится к "красным дьяволам", представитель 28-летнего футболиста королевского клуба ответил: "Это смешная, глупая история".

Напомним, на Бэйла появился еще один претендент из АПЛ. | soccernews.ru

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