Агент Бэйла: "Манчестер Юнайтед"? Это смешно и глупо"

Агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал слухи, которые связывали его клиента с английским "Манчестер Юнайтед".

Так, на вопрос журналистов, может ли валлиец присоединится к "красным дьяволам", представитель 28-летнего футболиста королевского клуба ответил: "Это смешная, глупая история".

Напомним, на Бэйла появился еще один претендент из АПЛ. | soccernews.ru