Агент Бэйла может воспрепятствовать возможному трансферу своего клиента в "Манчестер Юнайтед"

На пути возможного трансфера вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла в "Манчестер Юнайтед" может стать агент футболиста Джонатан Барнетт.

Все дело в том, как объясняет Daily Mail, что 68-летний агент также представляет интересы защитника "красных дьяволов" Люка Шоу, который выпал из основного состава своей команды из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью. Учитывая предвзятое отношение к своему клиенту в "Юнайтед", Барнетт вполне может отговорить валлийца от переезда на "Олд Траффорд".

Напомним, Гиггз дал совет Бэйлу по его будущему. | soccernews.ru