Агент Бэйла: "Надеюсь, вопроса о возвращении в "Реал" не возникнет"

Джонатан Барнетт, агент вингера Гарета Бэйла, перешедшего в субботу в "Тоттенхэм", выразил надежду, что его клиенту не придётся возвращаться в мадридский "Реал".

"Тоттенхэм" - это клуб, за который Бэйл хочет играть. Уверен, если всё пойдёт как надо, у нас не будет проблем с тем, чтобы остаться здесь ещё дольше. Надеюсь, вопроса о возвращении в "Реал" не возникнет.

По моему мнению, в мадридском клубе к Гарету относились не так, как нужно вести себя с игроком, который столько сделал для команды. Я считаю, что футболист с таким количеством достижений должен получать лучшее обращение. Никого не хочу винить и не намерен ввязываться в это. Думаю, поведение фанатов было позорным, а клуб не помог Гарету", - цитирует агента BBC.

Напомним, что 31-летний Бэйл перешёл в "Тоттенхэм" на правах аренды. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.

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