Агент Бэйла: "Нам нужно поговорить с "Реалом", Гарет хочет выиграть "Золотой мяч"

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Агент Бэйла: "Нам нужно поговорить с "Реалом", Гарет хочет выиграть "Золотой мяч"Агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказался по будущему своего клиента.

"Мне кажется, нам нужно переговорить с "Реалом" и узнать, что нас ждет. Он хочет большего, чем было у него в прошлом сезоне. Он хочет играть больше, и это важно для него. Я думаю, что он является одним из трех или четырех лучших игроков в мире. Игрок его уровня должен играть. Дело не в деньгах.

Он хочет выиграть "Золотой мяч", и я думаю, что он может это сделать. Я думаю, что его гол в финале Лиги Чемпионов оживил интерес к нему. Но мы уже и так знали, насколько он хорош. Ему не нужно ничего доказывать. Это был великолепный гол. Он любит свою жизнь в Испании. У него есть трое детей, и он очень счастлив здесь. Но мы должны знать будущее. Он должен играть", - цитирует Барнетта Le 10 Sport.

Напомним, будущее Бэйла определится в ближайшее время. | soccernews.ru

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