Агент Бэйла назвал трансферную стоимость валлийца

Агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт назвал трансферную стоимость своего клиента.

"Он стоит как минимум 222 миллиона евро, которые были заплачены за Неймара . Но Гарет очень счастлив в " Реале ", он любит Мадрид . Гарет не заинтересован в том, чтобы Криштиану Роналду покинул команду, уже сейчас он является звездой в "Реале ", - цитирует Барнетта Tuttosport.

Напомним, Барнетт не верит в возможный переезд Бэйла в Серию А. | soccernews.ru