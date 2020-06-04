Агент Бэйла: "Не думаю, что зарплаты футболистов должны быть снижены"

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Агент Бэйла: "Не думаю, что зарплаты футболистов должны быть снижены"

Джонатан Барнетт, агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла, высказался о снижении зарплат игроков из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

"Не думаю, что зарплаты футболистов должны быть снижены. Может быть, необходимо смотреть на то, как улучшить управление клубом. Фанаты приходят на стадион, чтобы посмотреть на игру футболистов. Никто не придет смотреть, как играет генеральный директор клуба.

Вопрос не в том, что футболисты должны зарабатывать меньше. Они могут зарабатывать лишь в короткий период", - приводит слова агента Daily Mail.

В текущем сезоне Бэйл провел 18 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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