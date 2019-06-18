Агент Бэйла оценил вероятность аренды игрока
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что его клиент не согласится на аренду в другой клуб.
"Сомневаюсь, что Бэйл захочет уйти в аренду. Этого не будет. Мы понимаем, что его позиции в "Реале" не стали лучше. Но я скорее стану победителем самой престижной гонки, что Гарет перейдет в другой клуб на правах аренды. Для этого должно произойти что-то невероятное", - приводит слова Барнетта Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Бэйл отказывается уходить из "Реала". В данный момент валлиец является самым высокооплачиваемым игроком королевского клуба с зарплатой в 17 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32