Агент Бэйла оценил вероятность аренды игрока

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что его клиент не согласится на аренду в другой клуб.

"Сомневаюсь, что Бэйл захочет уйти в аренду. Этого не будет. Мы понимаем, что его позиции в "Реале" не стали лучше. Но я скорее стану победителем самой престижной гонки, что Гарет перейдет в другой клуб на правах аренды. Для этого должно произойти что-то невероятное", - приводит слова Барнетта Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Бэйл отказывается уходить из "Реала". В данный момент валлиец является самым высокооплачиваемым игроком королевского клуба с зарплатой в 17 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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