Агент Бэйла: "Он очень предан своему клубу, на 100 процентов"

Агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла, рассказал, как его клиент относится к мадридскому клубу. Об этом сообщает Marca.

"Бэйл очень предан своему клубу, на 100%. Его отношение к "Реалу" никак не изменилось", - сказал агент.

Напомним, после проигрышного матче 35-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (1:1) главный тренер "сливочных" заявил, что валлиец, возможно, не достаточно сфокусирован на команде.

Ранее сообщалось, что "Реал" возможно продаст игрока или отдаст в аренду этим летом.

Рыночная стоимость Бэйла - 101 миллион евро.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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