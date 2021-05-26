Агент Бэйла отреагировал на слухи, что футболист может завершить карьеру после Евро-2020

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Джонатан Барнет, агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла, прокомментировал информацию, что футболист может повесить бутсы на гвоздь после Евро-2020.

"Извините, я "мусорные" слухи не комментирую", - заявил агент валлийца.

Ранее появилась информация, что Бэйл рассматривает вариант с уходом из футбола грядущим летом после Евро-2020.

Текущий сезон валлиец проводил в аренде в "Тоттенхэме". Его контракт с "Реалом" истекает летом 2022 года.

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