Агент Бэйла отреагировал на слухи о скором переезде валлийца в МЛС

Теги реал мадридгарет бэйл

Агент Бэйла отреагировал на слухи о скором переезде валлийца в МЛС

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, опроверг информацию о скором трансфере его клиента в один из клубов МЛС.

Представитель футболиста назвал появившиеся слухи "мусором".

При этом агент отметил, что переезд валлийца в США возможен, но не сейчас, а в будущем.

30-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, в его активе 105 голов в 249 матчах.

Не пропустите: "Ньюкасл" готов заплатить крупную сумму за Бэйла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ вступил в борьбу за Обамеянга

ПСЖ вступил в борьбу за Обамеянга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов