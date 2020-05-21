Агент Бэйла отреагировал на слухи о скором переезде валлийца в МЛС

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, опроверг информацию о скором трансфере его клиента в один из клубов МЛС.

Представитель футболиста назвал появившиеся слухи "мусором".

При этом агент отметил, что переезд валлийца в США возможен, но не сейчас, а в будущем.

30-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, в его активе 105 голов в 249 матчах.

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