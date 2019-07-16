Агент Бэйла отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Тоттенхэм"

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, дал комментарии по поводу появившейся информации о возможном возвращении валлийца в "Тоттенхэм".

"Я не комментирую чушь", - категорически ответил агент на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что "шпоры" готовы купить 30-летнего футболиста за 50-60 миллионов евро, если он пойдёт на понижение своей зарплаты.

Напомним, что Бэйл не входит в планы тренерского штаба "Реала", однако до сих пор предложений по нему не поступало.

Контракт игрока с "бланкос" рассчитан до лета 2022 года. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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