Агент Бэйла отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Тоттенхэм"

1 Теги реал мадридтоттенхэмгарет бэйлтрансферы

Агент Бэйла отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Тоттенхэм"

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, дал комментарии по поводу появившейся информации о возможном возвращении валлийца в "Тоттенхэм". 

"Я не комментирую чушь", - категорически ответил агент на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что "шпоры" готовы купить 30-летнего футболиста за 50-60 миллионов евро, если он пойдёт на понижение своей зарплаты.

Напомним, что Бэйл не входит в планы тренерского штаба "Реала", однако до сих пор предложений по нему не поступало.

Контракт игрока с "бланкос" рассчитан до лета 2022 года. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

Не пропустите: У Переса и Зидана возникли разногласия из-за Винисиуса Жуниора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Переса и лысого шарлатана на мыло!
Переса и лысого шарлатана на мыло!

Aгент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла заявил, что Гарет не дебил, и будет доить матридский мешок до конца контракта! )))))))))))))) ))))))))))))) ))))))))))))))

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ ответил "Барселоне" на предложение обменять Неймара на Коутиньо и Дембеле с доплатой

ПСЖ ответил "Барселоне" на предложение обменять Неймара на Коутиньо и Дембеле с доплатой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов