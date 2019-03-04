Агент Бэйла ответил на критику фанатов "Реала"
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, недоволен критикой болельщиков в адрес его клиента.
"Нынешнее поколение болельщиков "Реала" будет на протяжении многих лет говорить о голах Бэйла. Им должно быть стыдно за свое поведение. Бэйл является футболистом топ-класс. Поэтому отношение фанатов к нему - это просто позор", - приводит слова Барнетта Sky Sports.
Напомним, что фанаты освистали Бэйла во время его замены в матче 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:1). В итоге форвард уехал домой, не дожидаясь окончания матча.
Не пропустите: Футболисты "Реала" недовольны Бэйлом и Солари. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Модрич высказался об уходе Роналду из "Реала"
-
"Тоттенхэм" нацелился на талантливого датчанина
-
Солари высказался о возможном возвращении в клуб Моуринью
-
Агент Бэйла ответил на критику фанатов "Реала"
-
"Зенит" поздравил с юбилеем легенду клуба
-
В "Зените" почтили память ушедшего из жизни легендарного певца
-
Хавбек ЦСКА вызван в сборную Хорватии на матчи отбора Евро-2020
-
Владелец "Спартака" высказался об игре команды в матче с "Краснодаром"
-
"Манчестер Сити" принял важное решение по Бернарду Силве
-
1
Игрок "Реала" оскорбил Месси и Суареса во время класико
-
"Барселона" нацелилась на игроков "Арсенала" и "Ливерпуля"
-
2
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура
-
Основной форвард "Манчестер Юнайтед" пропустит битву с ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
1
"Барселона" объявила о расторжении контракта со своим воспитанником
-
1
Тяжелая история: представитель Смолова высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
-
1
Неймар ярко оценил перспективы развития карьеры Мбаппе
-
Конте определился, где он хочет продолжить карьеру
-
Один из стадионов к ЧМ-2022 близок к вводу в эксплуатацию
-
Полузащитник "Барселоны" может присоединиться к Иньесте и Вилье в "Виссел Кобе"
-
Пирло может вернуться в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Эйбар
|26
|34
|10
|Валенсия
|25
|33
|11
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|12
|Эспаньол
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22