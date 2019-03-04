Агент Бэйла ответил на критику фанатов "Реала"

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Агент Бэйла ответил на критику фанатов "Реала"
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, недоволен критикой болельщиков в адрес его клиента.

"Нынешнее поколение болельщиков "Реала" будет на протяжении многих лет говорить о голах Бэйла. Им должно быть стыдно за свое поведение. Бэйл является футболистом топ-класс. Поэтому отношение фанатов к нему - это просто позор", - приводит слова Барнетта Sky Sports.

Напомним, что фанаты освистали Бэйла во время его замены в матче 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:1). В итоге форвард уехал домой, не дожидаясь окончания матча.

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