Агент Бэйла ответил на критику Вальдано

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Агент Бэйла ответил на критику Вальдано

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, ответил Хорхе Вальдано, который после Эль Класико жёстко прошёлся по игровым качествам валлийца.

"Вальдано сделал голословное заявление, а значит оно не имеет никакого значения" - цитирует агента ESPN.

Напомним, что Вальдано подверг сомнению то, что Бэйл является суперзвездой, а также выразил уверенность, что за него переплатили.

В 2013 году "Реал" купил футболиста за 101 миллион евро. С тех пор атакующий полузащитник сыграл за "сливочных" 201 матч, забил 92 гола и сделал 62 ассиста.
 
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