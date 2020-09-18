Агент Бэйла подтвердил аренду футболиста в "Тоттенхэм"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл в ближайшее время присоединится к "Тоттенхэму".

По сведениям AS, агент игрока Джонатан Барнетт подтвердил, что его клиент перейдет в "Тоттенхэм" на правах годичной аренды.

Отмечается, что в пятницу, 18 сентября, Бэйл отправится в Англию. Ранее сообщалось, что "Реал" будет выплачивать половину зарплаты валлийца.

Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год. Его контракт с "Реалом" истекает в 2022 году.

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