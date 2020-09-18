Агент Бэйла подтвердил аренду футболиста в "Тоттенхэм"
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл в ближайшее время присоединится к "Тоттенхэму".
По сведениям AS, агент игрока Джонатан Барнетт подтвердил, что его клиент перейдет в "Тоттенхэм" на правах годичной аренды.
Отмечается, что в пятницу, 18 сентября, Бэйл отправится в Англию. Ранее сообщалось, что "Реал" будет выплачивать половину зарплаты валлийца.
Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год. Его контракт с "Реалом" истекает в 2022 году.
Читайте также: Моуринью высказался о возможном переходе в "Тоттенхэм" Бэйла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 сентября
-
Агент Бэйла подтвердил аренду футболиста в "Тоттенхэм"
-
"Динамо" определилось с основным кандидатом на замену Новикова
-
Тренер "Динамо" Новиков прокомментировал вылет из Лиги Европы
-
"Ювентус" сделал выбор между Суаресом и Джеко
-
"Стяуа" в серии пенальти одолел серсбкий "Бачка-Топола" и вышел в следующий раунд Лиги Европы. Команды забили на двоих 12 голов
-
Уткин высказался о вылете "Динамо" из Лиги Европы
-
Геркус - о вылете "Динамо": "Увольнять за такое надо сразу"
-
"Ливерпуль" согласовал с Тьяго Алькантарой условия личного контракта
-
"Марсель" проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1
-
"Сток Сити" выбил "Вулверхэмптон" из Кубка лиги, "Бернли" и "Брайтон" прошли в следующий раунд
-
"Динамо" приступило к поиску нового тренера после вылета из Лиги Европы
-
Ракицкий может вернуться к игре против "Спартака"
-
Официально: Игуаин покинул "Ювентус"
-
СМИ: Игра между "Ростовом" и "Ротором" не состоится
-
"Милан" и украинский "Колос" прошли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы
-
"Ростов" узнал соперника по Лиге Европы
-
Йович намерен уйти из "Реала" в аренду
-
"Кайрат" и БАТЭ вылетели из Лиги Европы
-
Московское "Динамо" опозорилось в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18