Агент Бэйла подтвердил, что "Реал" ведет переговоры с "Тоттенхэмом" о переходе игрока

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Агент Бэйла подтвердил, что "Реал" ведет переговоры с "Тоттенхэмом" о переходе игрока

Агент вингера "Реала" Гарета Бэйла подтвердил факт того, что "сливочные" ведут переговоры с "Тоттенхэмом" о трансфере валлийца.

"Гарен все еще любит "Тоттенхэм". Мы ведем переговоры. Это тот клуб, в котором он хочет быть", - цитирует агента BBC.

Напомним, что Бэйл ранее уже играл за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 годы.

31-летний валлиец выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 251 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Реал" готов платить половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб. | http://soccernews.ru
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