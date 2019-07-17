Агент Бэйла поставил ультиматум "Реалу"

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, назвал королевскому клубу условие, при выполнении которого его клиент уйдёт из команды.

Как сообщает AS, агент настаивает на расторжении контракта между клубом и футболистом.

Барнетт уверен, что сможет найти валлийцу хороший вариант продолжения карьеры, если тот будет свободным агентом.

"Реал" может пойти на такой шаг, чтобы сэкономить на огромной зарплате Бэйла. Игрок получает 17 миллионов евро ежегодно. С учётом налогов эта сумма вырастает до 30 миллионов. Договор между сторонами рассчитан ещё на три сезона.

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