Агент Бэйла поставил ультиматум "Реалу"
Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, назвал королевскому клубу условие, при выполнении которого его клиент уйдёт из команды.
Как сообщает AS, агент настаивает на расторжении контракта между клубом и футболистом.
Барнетт уверен, что сможет найти валлийцу хороший вариант продолжения карьеры, если тот будет свободным агентом.
"Реал" может пойти на такой шаг, чтобы сэкономить на огромной зарплате Бэйла. Игрок получает 17 миллионов евро ежегодно. С учётом налогов эта сумма вырастает до 30 миллионов. Договор между сторонами рассчитан ещё на три сезона.
Не пропустите: "Реал" определился со стоимостью Бэйла. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Сочи" усилится ещё одним экс-игроком "Зенита"
-
"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина
-
В колонии опровергли, что Кокорин и Мамаев играли в футбол
-
Ибрагимович сделал очередной эффектный трюк
-
"Спартак" и "Ростов" ведут переговоры о трёх трансферах
-
Официально: Стив Брюс - новый главный тренер "Ньюкасла"
-
В сети появилось видео с Кокориным и Мамаевым, играющими в футбол в колонии
-
Хавбек ЦСКА Ахметов сделал выбор между Роналду и Месси
-
Манджукича зовут в АПЛ
-
1
СМИ: Неймар готов рассмотреть предложения от четырёх клубов
-
Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси в матче Кубка Америки
-
2
Агент Бэйла поставил ультиматум "Реалу"
-
Новичок "Зенита" Сантос: "Начинаю ощущать себя русским"
-
ПСЖ отклонил новое предложение "Барселоны" по Неймару
-
"Спартак" купит Мирзова за 4 миллиона евро
-
Де Лигт прибыл на медобследование для "Ювентуса"
-
Четыре клуба поборются за полузащитника "Атлетико"
-
Озил сменил имидж
-
СМИ узнали детали переговоров между "Рубином" и Глушаковым
-
Антон Миранчук: "В "Барселону" поехал бы хоть на троллейбусе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32