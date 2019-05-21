Агент Бэйла прокомментировал последнее заявление Зидана о будущем игрока

Теги реал мадридгарет бэйлзинедин зидан

Агент Бэйла прокомментировал последнее заявление Зидана о будущем игрока

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, отреагировал на слова главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана о его клиенте.

Ранее французский наставник заявил, что не рассчитывает на звёздного валлийца.

"Что ж, это его мнение. Может ли Флорентино Перес повлиять на решение по будущему Бэйла? Вряд ли, у Зидана полный контроль над трансферами", - цитирует Барнетта ESPN.

29-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах. Контракт футболиста с королевским клубом рассчитан до 2022 года.

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