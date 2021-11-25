Агент Бэйла раскритиковал поведение фанатов "Реала"
Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла, подверг критике болельщиков мадридского клуба из-за отношения к его клиенту.
"Не понимаю, почему меня должно волновать мнение фанатов "Реала". Я считаю, что они отвратительно себя ведут по отношению к Гарету", — приводит слова Барнетта Marca.
Ранее сообщалось, что фанаты оскорбили Бэйла в тот момент, когда он подъезжал к базе королевского клуба.
В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" три матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|О
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|35
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|20
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|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
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|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14