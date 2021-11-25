Агент Бэйла раскритиковал поведение фанатов "Реала"

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла, подверг критике болельщиков мадридского клуба из-за отношения к его клиенту.

"Не понимаю, почему меня должно волновать мнение фанатов "Реала". Я считаю, что они отвратительно себя ведут по отношению к Гарету", — приводит слова Барнетта Marca.

Ранее сообщалось, что фанаты оскорбили Бэйла в тот момент, когда он подъезжал к базе королевского клуба.

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" три матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Анчелотти высказался о Бэйле. | http://soccernews.ru