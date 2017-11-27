Агент Бэйла раскрыл планы валлийца на будущее

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Агент Бэйла раскрыл планы валлийца на будущееАгент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт раскрыл планы своего клиента на будущее.

"Он стал фантастическим игроком. Он входит в тройку лучших игроков в мире, и я очень горжусь им. Если удача будет на его стороне, за пару недель он вернется на вершину и сыграет в фантастический футбол. Вы увидите это и посмотрите, насколько он хорош.

Я думаю, что болельщики "Реала" должны увидеть, насколько он хорош, и поддержать его. Это очень важно для его прогресса. Он хочет провести всю свою оставшуюся часть карьеры в "Реале", - приводит слова Барнетта fichajes.com.

Напомним, Рамос призвал "Реал" подписать игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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