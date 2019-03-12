Агент Бэйла рассказал о будущем Гарета после возвращения Зидана в "Реал"

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Агент Бэйла рассказал о будущем Гарета после возвращения Зидана в "Реал"

Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о том, останется ли футболист в клубе после прихода на тренерский пост Зинедина Зидана. Об этом сообщает ESPN.

Зидан возглавил мадридский клуб вчера, 11 марта. Контракт рассчитан до 2022 года.

"Пока Бэйл хочет подождать и посмотреть, как все будет при Зидане", - сказал агент. 

Напомним, в конце прошлого сезона, когда Зидан был у руля мадридского клуба, Бэйл был недоволен своим положением в команде и хотел покинуть клуб. 

В нынешнем сезоне валлиец участвовал в 21 матче, отметившись 7 голами и 2 ассистами.

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