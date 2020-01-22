Агент Бэйла рассказал, почему Гарет не уйдет в аренду

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Агент Бэйла рассказал, почему Гарет не уйдет в аренду
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что его клиент не собирается уходить из клуба.

"Гарет является одним из лучших футболистов в мире. Так что для чего ему переходить в другой клуб на правах аренды? Это просто смешно. Все может измениться, но аренда - это полная ерунда. Он счастлив в "Реале". Надеюсь, Бэйл выиграет еще несколько трофеев с "Реалом", - приводит слова Барнетта журналист Sky Sports Брайан Суонсон в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Mirror: Бэйл сообщил руководству "Реала", когда он покинет клуб. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Зачем Бейлу пахать и бить ноги где-то в аренде, когда можно не напрягаясь сидя на лавке запасных и играя в гольф, получать 17 миллионов евро ещё два года?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*а потом спокойно, с улыбкой, показав Пересу и Зидану фак, уйти в Топ-клуб свободным агантом на приличную зарплату :-)

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