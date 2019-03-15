Агент Бэйла сделал громкое заявление об уровне игры футболиста

Теги реал мадридгарет бэйлкриштиану роналду

Агент Бэйла сделал громкое заявление об уровне игры футболиста

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сделал громкое заявление об уровне игры своего клиента.

"Гарет хочет играть по-своему, но Зидан в своё время настаивал на другой манере. В этом и заключалась проблема. Если разрешить Бэйлу играть в свой футбол, не менять его в течение нескольких матчей подряд, он выйдет на уровень Криштиану Роналду. У Гарета огромный талант", - приводит слова агента BBC.

В текущем сезоне 29-летний Бэйл сыграл за "Реал" 34 матча, забил 13 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2022 года.

В возвращении звёздного валлийца заинтересован "Тоттенхэм". Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

Не пропустите: В окружении Бэйла оценили вероятность ухода игрока из "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ принял важное решение по будущему Тухеля

ПСЖ принял важное решение по будущему Тухеля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов