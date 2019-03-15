Агент Бэйла сделал громкое заявление об уровне игры футболиста

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сделал громкое заявление об уровне игры своего клиента.

"Гарет хочет играть по-своему, но Зидан в своё время настаивал на другой манере. В этом и заключалась проблема. Если разрешить Бэйлу играть в свой футбол, не менять его в течение нескольких матчей подряд, он выйдет на уровень Криштиану Роналду. У Гарета огромный талант", - приводит слова агента BBC.

В текущем сезоне 29-летний Бэйл сыграл за "Реал" 34 матча, забил 13 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2022 года.

В возвращении звёздного валлийца заинтересован "Тоттенхэм". Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

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