Агент Бэйла сообщил, что футболист общался с Моуринью по поводу трансфера в "Тоттенхэм"
Агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла рассказал о том, что футболист уже общался с главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуринью о своем возможном переходе в лондонский клуб.
"Нужно уладить много вопросов, но могу точно сказать, что сейчас Бэйл близок к уходу из "Реала" за все 7 лет в клубе.
Сделка непростая, но стороны близки к соглашению. Все может произойти очень быстро, если переговоры продолжат проходить положительно. Гарет уже говорил с Жозе Моуринью и объяснял, что "Тоттенхэм" занимает особенное место у него в сердце", - цитирует агента Sky Sports.
Ранее Моуринью отказался комментировать возможный переход валлийца в "Тоттенхэм".
А еще: "Реал" хочет обменять Бэйла на хавбека "Тоттенхэма" | http://soccernews.ru
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