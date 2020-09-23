Агент Бэйла: "В "Реале" должны целовать пол, по которому ходил Гарет"

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Агент Бэйла: "В "Реале" должны целовать пол, по которому ходил Гарет"

Агент Гарета Бэйла высказался по поводу отношения СМИ к его клиенту.

Ранее сообщалось, что "Реал" отдал валлийца в аренду "Тоттенхэму" до 2021 года.

"Эта страна должна гордиться им. Хватит его пинать, лучше расскажите о его достижениях.

Очень раздражает это. То же самое было и с "Реалом". Они должны целовать пол, по которому он ходит.

Бэйл покинул "Реал" в результате столкновения личностей, отсутствия поддержки, там было много факторов. Он не получил заслуженного уважения, это стало проблемой", - заявил агент игрока в эфире Talksport’s Sports Bar.

31-летний футболист выступает в "Реале" с 2013 года, однако в последнее время футболист часто ссорится с руководством команды.

А еще: Агент Бэйла: "Надеюсь, вопроса о возвращении в "Реал" не возникнет"| http://soccernews.ru

 
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