Агент Бэйла высказался о положении игрока в "Реале"
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла поделился мнением о положении своего клиента в королевском клубе.
"Гарету не нравится то, что происходит. Но у него действует контракт с "Реалом". Он будет выкладываться на сто процентов. У него все получится. Гарет хочет выиграть чемпионат Испании, Лига Чемпионов и другие турниры.
Если судить по статистике, то у "Реала" больше шансов на победу, когда Бэйл находится на поле. Никто не может обвинять его в лени во время матчей. Гарет является одним из лучших футболистов в мире. Зидан должен гордиться, что Бэйл играет в его команде.
Если мы получим интересное предложение и решим сменить клуб, то будем вести переговоры с "Реалом", - приводит слова Барнетта AS.
В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6