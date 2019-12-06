Агент Бэйла высказался о положении игрока в "Реале"

Теги реал мадридгарет бэйл

Агент Бэйла высказался о положении игрока в "Реале"
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла поделился мнением о положении своего клиента в королевском клубе.

"Гарету не нравится то, что происходит. Но у него действует контракт с "Реалом". Он будет выкладываться на сто процентов. У него все получится. Гарет хочет выиграть чемпионат Испании, Лига Чемпионов и другие турниры.

Если судить по статистике, то у "Реала" больше шансов на победу, когда Бэйл находится на поле. Никто не может обвинять его в лени во время матчей. Гарет является одним из лучших футболистов в мире. Зидан должен гордиться, что Бэйл играет в его команде.

Если мы получим интересное предложение и решим сменить клуб, то будем вести переговоры с "Реалом", - приводит слова Барнетта AS.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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