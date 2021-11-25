Агент Бэйла высказался о состоянии игрока в Мадриде
Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен
Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла рассказал о состоянии игрока и его отношении к Мадриду.
"Бэйлу не повезло с травмой, но сыграть за Уэльс было необходимо. Очень важно было пробиться на ЧМ в Катаре. А травму может получить любой.
Бэйлу с семьей нравится жить в Мадриде, он счастлив тут. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Барнетт.
Напомним, что по окончании нынешнего сезона истекает контракт Бэйла с королевским клубом. Ранее сообщалось, что "Реал" не продлит соглашение с валлийцем.
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|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14