Агент Бэйла высказался о состоянии игрока в Мадриде

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Агент Бэйла высказался о состоянии игрока в МадридеФото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла рассказал о состоянии игрока и его отношении к Мадриду.

"Бэйлу не повезло с травмой, но сыграть за Уэльс было необходимо. Очень важно было пробиться на ЧМ в Катаре. А травму может получить любой.

Бэйлу с семьей нравится жить в Мадриде, он счастлив тут. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Барнетт.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона истекает контракт Бэйла с королевским клубом. Ранее сообщалось, что "Реал" не продлит соглашение с валлийцем.

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