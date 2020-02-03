Агент Бэйла высказался о возможном уходе игрока из "Реала"

Теги реал мадридгарет бэйл

Агент Бэйла высказался о возможном уходе игрока из "Реала"
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла, в очередной раз заявил, что его клиент не хочет менять клуб.

"Люди не знают, что происходит на самом деле. Гарет верит, что у него есть будущее в "Реале", а его семья счастлива в Мадриде. Не было никаких шансов на возвращение Бэйла в "Тоттенхэм". 

Большинство клубов не имеют шансов купить его по финансовым причинам. Людям легко сказать: "Оставь деньги и перейди в другой клуб", но Гарет счастлив в "Реале", - приводит слова Барнетта AS.

Напомним, что контракт 30-летнего Бэйла с "Реалом" действует до лета 2022 года. Его зарплата в королевском клубе составляет 17 миллионов евро в год.

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