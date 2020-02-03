Агент Бэйла высказался о возможном уходе игрока из "Реала"
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла, в очередной раз заявил, что его клиент не хочет менять клуб.
"Люди не знают, что происходит на самом деле. Гарет верит, что у него есть будущее в "Реале", а его семья счастлива в Мадриде. Не было никаких шансов на возвращение Бэйла в "Тоттенхэм".
Большинство клубов не имеют шансов купить его по финансовым причинам. Людям легко сказать: "Оставь деньги и перейди в другой клуб", но Гарет счастлив в "Реале", - приводит слова Барнетта AS.
Напомним, что контракт 30-летнего Бэйла с "Реалом" действует до лета 2022 года. Его зарплата в королевском клубе составляет 17 миллионов евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14