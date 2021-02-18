Агент Бэйла высказался о возможном возвращении форварда в "Реал"

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Агент Бэйла высказался о возможном возвращении форварда в "Реал"

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что его подопечный готов вернуться в королевский клуб после окончания срока аренды в "Тоттенхэме".

"Гарет по-прежнему любит Мадрид. У него нет проблем с "Реалом". Поэтому возвращение не будет проблемой для Бэйла. "Реалу" нужно определиться, нужен ли им Гарет, смогут ли они предоставить ему игровое время. Этот ответ должен дать Зидан. Но я думаю, что тренер не хочет его возвращения", - цитирует Барнетта Goal.

В нынешнем сезоне 31-летний Бэйл провел за "Тоттенхэм" 16 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.

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