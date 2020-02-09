Агент Бэйла высказался об увлечении Гарета гольфом



Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что футбол для его агента более важен, чем гольф.

"Гольф является страстью Гарета, но футбол - это его жизнь. А вот тем, кто говорит, что Бэйл играет только в тех матчах, в которых ему не интересно, им нужно заткнуться. Они не понимают, о чем говорят. Люди такие, когда открывают рты, то становится ясно, что они идиоты", - приводит слова Барнетта AS.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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