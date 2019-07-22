Агент Бэйла: "Я не беспокоюсь о будущем Гарета"

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что не испытывает волнения в связи с ситуацией, возникшей вокруг его клиента.

Напомним, что главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан открыто заявил, что валлийцу будет лучше в ближайшее время покинуть "Сантьяго Бернабеу", хотя изначально игрок планировал остаться в клубе.

"Каков мой план сейчас? Я на диване смотрю British Open (Открытый чемпионат по гольфу - примечание Soccernews). Я не беспокоюсь о будущем Бэйла. Спросите у Зидана, почему он так жесток с Гаретом. Китай? АПЛ? Я не буду разглашать информацию о возможном трансфере. Извините", - цитирует агента ABC.

По данным СМИ, за Бэйла ведут борьбу три клуба из Поднебесной - "Цзянсу Сунин", "Шанхай Шенхуа" и "Бэйцзин Гоань".

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