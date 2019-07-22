Агент Бэйла: "Я не беспокоюсь о будущем Гарета"

1 Теги реал мадридгарет бэйл

Агент Бэйла: "Я не беспокоюсь о будущем Гарета"

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что не испытывает волнения в связи с ситуацией, возникшей вокруг его клиента.

Напомним, что главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан открыто заявил, что валлийцу будет лучше в ближайшее время покинуть "Сантьяго Бернабеу", хотя изначально игрок планировал остаться в клубе.

"Каков мой план сейчас? Я на диване смотрю British Open (Открытый чемпионат по гольфу - примечание Soccernews). Я не беспокоюсь о будущем Бэйла. Спросите у Зидана, почему он так жесток с Гаретом. Китай? АПЛ? Я не буду разглашать информацию о возможном трансфере. Извините", - цитирует агента ABC.

По данным СМИ, за Бэйла ведут борьбу три клуба из Поднебесной - "Цзянсу Сунин", "Шанхай Шенхуа" и "Бэйцзин Гоань".

Не пропустите: "Реал" может расторгнуть контракт с Бэйлом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Переса и лысого шарлатана на мыло!
Переса и лысого шарлатана на мыло!

Бейл разводит матритский мешок. Перес и лысый шарлатан уже в истерике! )))))))))))))

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

8 футбольных клубов вошли в топ-50 рейтинга Forbes самых дорогих спортивных команд

8 футбольных клубов вошли в топ-50 рейтинга Forbes самых дорогих спортивных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов