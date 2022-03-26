Агент Бэйла ярко высказался о положении Гарета в "Реале"
Фото твиттер Гарета Бэйла
Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, считает, что тренерский штаб "сливочных" зря не рассчитывает на его клиента.
Звёздный валлиец с начала 2022 года провёл 77 минут на клубном уровне. Всего в текущем сезоне в его активе 1 гол в 5 матчах за "бланкос".
При этом в составе сборной Уэльса футболист оформил дубль в ворота Австрии (2:1) и вывел "драконов" в финал стыков отбора ЧМ-2022.
"Решение о будущем Гарета будет принято в июне. Он пока не знает, что случится летом. Бэйл - величайший игрок в истории Уэльса, и один из величайших британских футболистов.
Невероятно, что "Реал" не выпускает его на поле, ведь Гарет ещё способен на многое. Все увидели это в четверг вечером. Если бы "Реал" рассчитывал на Бэйла, то он бы отлично играл. Но мы это переживём и продолжим в том же духе", - цитирует агента The Telegraph.
Не пропустите: Бэйл ярко высказался о своём дубле в матче Уэльс - Австрия. | http://soccernews.ru
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