Агент Бэйла заявил, что празднования с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид" были для СМИ, а не фанатов

Агент игрока "Реала" Гарета Бэйла рассказал, почему сборная Уэльса отпраздновала выход в финал Евро-2020 с флагом со словами "Уэльс, гольф, Мадрид".

По словам представителя валлийца, футболист не переживает о возможной негативной реакции болельщиков мадридцев.

Агент также отметил, что данный поступок был сделан для СМИ, а не фанатов.

Ранее сообщалось, что празднование Бэйла с флагом с такой надписью назвали "плохой шуткой".

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