Агент Бэйла заявил, что празднования с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид" были для СМИ, а не фанатов
Агент игрока "Реала" Гарета Бэйла рассказал, почему сборная Уэльса отпраздновала выход в финал Евро-2020 с флагом со словами "Уэльс, гольф, Мадрид".
По словам представителя валлийца, футболист не переживает о возможной негативной реакции болельщиков мадридцев.
Агент также отметил, что данный поступок был сделан для СМИ, а не фанатов.
Ранее сообщалось, что празднование Бэйла с флагом с такой надписью назвали "плохой шуткой".
Читайте также: Зидан накажет Бэйла за провокационное празднование выхода сборной Уэльса на Евро-2020| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Депай стал капитаном "Лиона"
-
Дмитрий Черышев поделился мыслями о результативности сына в сборной России
-
Оздоев оценил группу сборной России на Евро-2020
-
"Айнтрахт" сыграет в форме против расизма и дискриминации
-
Моуринью хочет пригласить Ибрагимовича в "Тоттенхэм"
-
1
Агент Бэйла заявил, что празднования с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид" были для СМИ, а не фанатов
-
Моуринью: "Вчера я получил 50 поздравлений из "Юнайтед"
-
Глушаков ответил фанату, который хочет видеть его тренером "Спартака"
-
Главный тренер "Брешии" выгнал Балотелли с тренировки
-
Ананидзе и Кутепов работали в общей группе "Спартака"
-
Маркизио ярко высказался об Иньесте
-
Отставка Марадоны из "Химнасии" отменена
-
Хуан Куадрадо продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года
-
Эдерсон восстановился и может сыграть с "Челси"
-
Азар рассказал, что несколько раз отклонял предложения о переходе в ПСЖ
-
Дриусси заявил, что считает Кокорина одним из лучших в России
-
Джикия - в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро-2020
-
Слуцкий заявил, что Кейсуке Хонда станет важным игроком для "Витесса"
-
Дриусси рассказал, откуда Дзюба знает испанский мат
-
Дриусси: "Немного скучаю по игре в атаке. Не особо люблю играть ни слева, ни справа"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6