Агент Бэйла: "Зидан – это позорище"



Джонатан Барнетт, агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла, подверг жесткой критике главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана, который не рассчитывает на его клиента.

"Мы работаем над уходом Бэйла из "Реала". Зидан – это позорище. Он совершенно не уважает Гарета, который принес "Реалу" столько пользы", - приводит слова Барнетта журналист Том Оллнат в своем Twitter.

30-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Всего форвард провел за королевский клуб 231 матч во всех турнирах, в которых забил 102 гола и отдал 65 результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.

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