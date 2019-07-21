Агент Бэйла: "Зидан – это позорище"

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Агент Бэйла: "Зидан – это позорище"
Джонатан Барнетт, агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла, подверг жесткой критике главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана, который не рассчитывает на его клиента.

"Мы работаем над уходом Бэйла из "Реала". Зидан – это позорище. Он совершенно не уважает Гарета, который принес "Реалу" столько пользы", - приводит слова Барнетта журналист Том Оллнат в своем Twitter.

30-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Всего форвард провел за королевский клуб 231 матч во всех турнирах, в которых забил 102 гола и отдал 65 результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Зидан: "Бэйл очень близок к уходу из "Реала". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Позорище-это ты и твой клиент,трясете бабки,об игровой составляющей вы и не думали,какую пользу он приносил,никогда он на 100 миллионов и близко не играл,оставили бы Озила или Ди Марию в свое время,результат был бы такой же!

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Карлыч69
Карлыч69

А ты бы не "тряс", если бы был на месте Бейла?

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andi
андрей

Позорище это твой клиент.Который уже не кому не нужен.

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Карлыч69
Карлыч69

Позорище, не позорище, а именно благодаря ему Реал выиграл три титула в ЛЧ! Просто некоторое уже забыли, сколько он зибил голов, отдал голевых пасов и создал голевых моментов в важных для Реала матча. Не даром же с ним продлили контракт и дали сумасшедшую зарплату? А бездарного сынулю держать и талантливого Лунина отправлять в аренду, где он год уже просидел, это нормально?

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Mutaloff
Mutaloff

3 титула?Намомни-ка какие?

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Карлыч69
Карлыч69

Ты что, читать не умеешь?

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