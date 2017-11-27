Агент: "Бэйлу больно от того, что фанаты "Реала" свистят в его адрес, но при этом поддерживают других игроков команды"

Агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт высказался об отношении своего клиента к недовольству фанатов королевского клуба.

" Он действительно любит клуб, и, конечно же, ему больно, когда фанаты свистят в его адрес, но при этом поддерживают других игроков команды, которые не так хороши, как он. Это безумие, такое происходит только в Испании, и я не понимаю этого. Болельщики должны понимать это и знать, насколько он хорош ", - цитирует Барнетта fichajes.com.

Напомним, агент раскрыл планы Бэйла на будущее. | soccernews.ru