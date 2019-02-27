Агент: "Бэйлу не интересен весь этот мусор в СМИ"
Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, высказался об отношении футболиста к критике в свой адрес.
"С Гаретом всё в порядке, этот мусор в СМИ ему не интересен. У него нет проблем ни с одним из партнёров по команде", - цитирует агента ESPN.
Напомним, что валлиец за пять с половиной лет пребывания в Мадриде не выучил испанский язык.
В последнем матче "Реала" против "Леванте" Бэйл отказался праздновать гол с одноклубниками, отмахнувшись от Лукаса Васкеса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19