Агент: "Бэйлу не интересен весь этот мусор в СМИ"

Теги реал мадридгарет бэйл

Агент: "Бэйлу не интересен весь этот мусор в СМИ"

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, высказался об отношении футболиста к критике в свой адрес.

"С Гаретом всё в порядке, этот мусор в СМИ ему не интересен. У него нет проблем ни с одним из партнёров по команде", - цитирует агента ESPN.

Напомним, что валлиец за пять с половиной лет пребывания в Мадриде не выучил испанский язык.

В последнем матче "Реала" против "Леванте" Бэйл отказался праздновать гол с одноклубниками, отмахнувшись от Лукаса Васкеса.

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