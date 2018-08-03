Агент Билялетдинова прояснил будущее игрока
Джамал Акаев, агент полузащитника "Тракая" Динияра Билялетдинова, прояснил будущее своего клиента.
"В "Тракае" Динияр точно не останется. У него было предложение из России, но оно уже не актуально. На сегодняшний день есть один реальный вариант из Скандинавии" - сказал агент.
Напомним, что контракт 33-летнего Билялетдинова с "Тракаем" истечёт в текущем месяце.
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|Команда
|М
|О
|1
|Жальгирис
|28
|66
|2
|Тракай
|28
|58
|3
|Судува
|28
|51
|4
|Атлантас
|28
|51
|5
|Лиетава
|28
|29
|6
|Stumbras
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