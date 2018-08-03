Агент Билялетдинова прояснил будущее игрока

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Агент Билялетдинова прояснил будущее игрока

Джамал Акаев, агент полузащитника "Тракая" Динияра Билялетдинова, прояснил будущее своего клиента.

"В "Тракае" Динияр точно не останется. У него было предложение из России, но оно уже не актуально. На сегодняшний день есть один реальный вариант из Скандинавии" - сказал агент.

Напомним, что контракт 33-летнего Билялетдинова с "Тракаем" истечёт в текущем месяце.

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